Vacances d'été : quelle est la semaine la moins chère pour partir en voyage ?

Avez-vous choisi la bonne semaine pour éviter de payer trop cher en vacances ? Figurez-vous qu'il existe une période pendant laquelle les dépenses peuvent être minimisées. Il s'agit de la dernière semaine du mois d'août. Il vous faudra débourser 380 euros en moyenne pour des billets d'avions, selon le comparateur de vols Liligo, contre 570 euros la première semaine du mois d'août.

Un écart de 50 % entre la première et la dernière semaine d'août

Un écart de 50 % entre le début et la fin du mois est certes l'effet du calendrier scolaire mais aussi par des contraintes liées à l'emploi des vacanciers analyse Kenza Jelloul, porte-parole de Liligo. "Il y a certaines entreprises qui ferment à cette période-là, les employés se retrouvent obligés de prendre des vacances pendant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Donc forcément la demande fluctue et on connaît tous le mécanisme de l'offre et de la demande", explique-t-elle avant d'ajouter que sur la dernière d'août, les Français reviennent chez eux pour préparer la rentrée scolaire.

Envolée des réservations en septembre

Pour les couples sans enfant, la rentrée n'entre pas en ligne de compte. Et ils sont de plus en plus nombreux à en profiter : les acteurs du tourisme observent au fil des années une envolée des réservations au mois de septembre. L'année passée, elles ont augmenté de 45 % par rapport à 2021.