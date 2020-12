Jackpot de l'EuroMillions : comment la FDJ accompagne les multimillionnaires

On ne connaissait pas encore, samedi à la mi-journée, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante des 200 millions d'euros remportés vendredi soir lors du tirage de l'EuroMillions. Le Français ou la Française qui a gagné ce gain record pour le pays et à l'échelle européenne a 120 jours pour se faire connaître. C'est ensuite la Française des Jeux (FDJ) qui lui remettra le très gros chèque. Et comme c'est le cas pour tous les grands gagnants, la FDJ lui proposera également un accompagnement pour s'adapter à sa nouvelle vie de multimillionnaire.

"Ça peut être un peu déstabilisant"

"Ça peut être un peu déstabilisant. Très vite, il faut avoir de nouveaux points de repères. Nous, on est là pour ça", explique Isabelle Cesari, responsable des grands gagnants à la FDJ. Cette accompagnement, précise-t-elle, consiste à la fois dans des conseils "sur la gestion patrimoniale" et "sur le développement personnel". Cela représente, selon Isabelle Cesari, "énormément, énormément d'ateliers".

Reste que cet accompagnement est facultatif. Certains gagnants refusent de le suivre car ils affirment savoir exactement quoi faire de leurs millions. Les 200 millions d'euros remportés vendredi représentent le prix de plus de 1.400 Clio neuves et plus de 13.000 ans payés au smic.

Une chance sur 140 millions de trouver la bonne combinaison

Le ou la gagnante avait une chance sur 140 millions de trouver la bonne combinaison. La FDJ a confirmé vendredi qu'il s'agit du plus gros gain jamais gagné dans l'Hexagone et dans l'histoire de la loterie européenne. Le précédent était de 190 millions d'euros, remportés à plusieurs reprises, la dernière fois en novembre 2019 au Royaume-Uni. En France, le record jusqu'à vendredi s'élevait à 170 millions d'euros et avait été décroché dans les Alpes-Maritimes en novembre 2012.