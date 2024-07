Isère : des personnes âgées livrées à elles-mêmes dans une résidence pour seniors

Il y a pourtant tout pour se plaire au Clos des Tilleuls, une résidence senior installée depuis des années au cœur de Vézéronce-Curtin, charmant village de l'Isère. Problème : il y a 10 jours, la société qui gérait l'établissement a été placée en liquidation judiciaire. Tout le personnel est parti, explique Michel, 77 ans, un des résidents.

"On n'a plus de cantine. On n'a plus de service de gardiennage, pour la nuit. On est livrés à nous-mêmes. En fin de semaine dernière, j'ai croisé la gérante. Elle m'a dit qu'elle fermait les portes. Je lui ai dit : 'Mais dites donc, il y a des occupants ! Qu'en faites-vous ?' Elle m'a répondu : 'Oh ben, vous verrez bien !'", raconte-t-il, encore sous état de choc.

Le maire et le Préfet s'intéressent au dossier

Les 42 locataires se retrouvent ainsi seuls et l'avenir de la résidence est très incertain. Ce qui inquiète Georgette, 93 ans, qui est en fauteuil. "Ma propriétaire est venue me voir en me demandant de ne pas m'inquiéter, qu'on ne me mettrait pas dehors. Mais enfin, je ne sais pas. Que faut-il croire ? Ça me contrarie beaucoup", livre Georgette au micro d'Europe 1.

Une situation insupportable pour le maire de la commune, ainsi que pour le préfet qui viennent tout juste de s'emparer du dossier.