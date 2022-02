Intempéries : l'Aude placé en vigilance orange pour vent violent

Le département de l'Aude a été placé mardi en vigilance orange pour vent violent , a indiqué Météo France, qui fait état de rafales pouvant atteindre 130 km/h. Le prévisionniste a décrit un "violent coup de vent de courte durée, mais pouvant provoquer des dégâts importants". "La Tramontane souffle déjà autour de 90 à 100 km/h sur les Corbières et l'est du département", a souligné mardi Météo France dans son dernier bulletin de 16 heures. "En soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi la Tramontane et le Cers (vents du nord), se renforcent pour atteindre 100 à 120 km/h en rafales sur l'est du département", poursuit la même source.

Des rafales de 120 à 130 km/h

Les rafales vont atteindre localement 120 à 130 km/h de la région des Corbières à Narbonne ainsi que sur la zone côtière de Leucate. "Ces violentes rafales peuvent être temporairement plus fortes sur les points exposés", a averti le prévisionniste qui prédit en seconde partie de nuit un affaiblissement du vent, qui se maintiendra autour de 80-90km/h en journée mercredi.