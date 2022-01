Intempéries : le Var placé en vigilance orange aux vents violents

Le Var a été placé en vigilance orange au vent par Météo France à partir de 14 heures, lundi. Le vent devient très fort sur l'est de la Provence. Un mistral de nord-ouest devient fort à très fort à la mi-journée puis violent en cours d'après-midi, soufflant en rafales vers 90 à 110 km/h en toutes zones mais jusqu'à 110 à 130 km/h près des différents reliefs, et jusqu'à basse altitude. Les secteurs les plus concernés sont autour de la Sainte-Baume, des Monts Toulonnais, des Maures, sur le haut Var et en pays de Fayence. D'autre part, la vigilance orange pour vagues-submersion a été levée lundi après-midi sur le littoral du Nord par Météo France.

Un vent d'ouest à nord-ouest assez fort sur le tiers nord

Le vent d'ouest à nord-ouest est devenu assez fort sur le tiers nord de l'Hexagone : il souffle entre 50 et 70 km/h dans les terres, jusqu'à 70 à 90 km/h des côtes normandes au littoral de la Mer du Nord. De fortes vagues peuvent engendrer des submersions marines sur le littoral du Nord, notamment à la pleine mer de la mi-journée.

Un temps très nuageux et faiblement pluvieux s'installe du Sud-ouest au nord-est et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il neige dès 400/500 m sur les Vosges et le Jura puis jusqu'aux Alpes du nord. Ces chutes de neige vont se poursuivre jusqu'au soir et la couche pourra atteindre 10 cm au-dessus de 600 m sur les massifs de l'est. Quelques flocons pourront se mêler aux ondées sur les premières hauteurs du Grand Est sans tenir au sol. La neige tombe plus faiblement à partir de 600-800 m sur le Massif central, de 1000-1200 m sur les Pyrénées. Enfin, dans l'ensemble, la journée reste bien ensoleillée sur le pourtour méditerranéen.