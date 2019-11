Intempéries dans le Var : quartiers inaccessibles et touristes bloqués, Roquebrune-sur-Argens est sous l'eau

REPORTAGE

La commune fait partie des plus touchées par les fortes précipitations. Alors que les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés samedi après-midi en vigilance rouge aux pluies et inondations jusqu'à dimanche matin par Météo-France, à Roquebrune-sur-Argens, une partie des quartiers de la ville sont désormais coupés du monde, rendus inaccessibles en raison de la montée des eaux.

Le centre-ville accessible uniquement aux bateaux des sauveteurs

Samedi, en début de soirée, la commune était coupée en trois, avec un centre-ville devenu une véritable île accessible uniquement par les bateaux des sauveteurs. Le bord de mer est aussi isolé, car les routes y sont coupées en raison de la crue du fleuve Argens, qui n'arrive pas à s'écouler dans la Méditerranée en raison des coups de mer.

La troisième partie est le quartier de la Bouverie, au nord, où les automobilistes tentent par tous les moyens possibles de passer dans les autres secteurs, comme ce conducteur qui a risqué sa vie sur une route immergée, au volant de son 4X4. "Ça se dit 'J'ai un 4X4 et je passe partout' (...) il a voulu faire son malin en voulant passer", décrit un touriste témoin de la scène, au micro d'Europe 1. "Mais tout est inondé, aussi bien à gauche qu'à droite. Il aurait mieux fait de faire demi-tour", ajoute-t-il. Le véhicule s'est finalement retourné, mais le conducteur a réussi à regagner la berge à la nage, malgré le courant.

Des touristes trouvent refuge dans un gymnase municipal

Un car de touristes s'est lui aussi retrouvé bloqué, et ses 47 occupants ont dû trouver refuge dans une salle municipale pour la nuit. "Tous les ronds-points et les routes étaient fermées", raconte une passagère à Europe 1, "et la police municipale nous a conseillé de nous arrêter au gymnase". "Nous sommes très bien traités", témoigne-t-elle encore. Ces voyageurs pourront ainsi bénéficier d'un repas chaud, après l'ouverture de la cantine scolaire.

Une cinquantaine de touristes de Clermont-Ferrand a dû être hébergée dans une salle communale de la Bouverie en raison des routes coupées et du passage impossible de leur bus. Ils dîneront à la cantine scolaire et passeront la nuit dans ce gymnase. #meteo83#intemperiespic.twitter.com/9BQd0L3DV3 — Jacques Thérence (@Jakterens) November 23, 2019

En attendant une accalmie, la situation reste très préoccupante dans les rues de Roquebrune-sur-Argens. Sous une pluie encore très forte, les pompiers sont débordés, et une cinquantaine de mises en sécurité ont été effectuées, ainsi qu'une quinzaine d’hélitreuillages.