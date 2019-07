Intempéries : 28 plages du Pays basque interdites à la baignade

Mauvaise nouvelle pour les vacanciers ayant opté pour le Pays basque, vendredi. Selon France Bleu, 28 des 35 plages de la région ont été interdites à la baignade en raison de la qualité de l'eau.

En cause : les orages et les fortes intempéries survenues dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, qui ont fait déborder le réseau de traitement des eaux usées. Celles-ci se versent dans l'océan, impropre à la baignade. Les plages concernées sont notamment celles d'Anglet, de Biarritz et de la plage de Saint-Jean-de-Luz. Seules sept restent accessibles.

Un plan de "reconquête" signé au début de l'été

Du côté du Mont Saint-Michel, en Normandie, trois plages sont elles interdites à la baignade pour tout l'été en raison de déjections de moutons de prés-salés ou de systèmes d'assainissements insuffisants. Début juillet, la secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon y avait signé un un plan pour une "reconquête de la qualité des eaux" littorales.