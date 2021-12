Insolite : au Croisic, le père Noël plonge avec les raies

REPORTAGE

Entre deux distributions de cadeaux, le père Noël a fait une halte totalement insolite à l'Océarium du Croisic, le 24 décembre. Il a plongé dans un bassin rempli d'une centaine de raies pour les nourrir avec un sacré festin. Coques, maquereaux, calamars... Les raies ont été gâtées par le père Noël, sous les yeux émerveillés des petits et des grands.

Des raies bien nourries

On le connaissait en habile pilote de traîneau et suffisamment contorsionniste pour se glisser dans les cheminées. Et on a découvert vendredi 24 décembre, à l'Océarium du Croisic, une nouvelle compétence au Père Noël. Il a en effet plongé dans le bassin des raies de l'Océarium pour les nourrir avec un véritable repas de fête : huîtres, coques et maquereaux étaient au menu !

>> Retrouvez Europe matin week-end en podcast et en replay ici

Un Père Noël "tout terrain"

Vêtu de son fameux costume rouge, l'homme le plus attendu de l'année par les enfants a donc enfilé ses palmes pour se jeter dans le grand bassin. "Ça peut faire un père Noël tout terrain", s'émerveille un enfant venu assister au spectacle. Avec sa longue barbe blanche ondulant dans l'eau, il a aussi déposé deux cadeaux au fond, des paquets qu'il a finalement ouverts pour libérer six bébés raies, nés ici quelques semaines plus tôt.

Après une demi-heure à nager, le père Noël a salué son public avant de remonter à la surface et repartir pour sa longue tournée, tout mouillé ou pas. Il va peut être se changer. En tout cas, si vous découvrez quelques gouttes d'eau autour du sapin ce matin, vous savez maintenant d'où elles viennent...