Inondations : Gabriel Attal annonce une réduction du délai de paiement des assureurs

Le Premier ministre Gabriel Attal, en visite lundi pour la troisième fois auprès de sinistrés du Pas-de-Calais, touché par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre, a promis des travaux "urgents" et la division par deux du délai de paiement des assureurs.

10 millions d'euros supplémentaires pour la reconstruction d'équipements publics

Il a annoncé une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros pour la reconstruction des équipements publics, portant l'enveloppe à 70 M EUR, et la nomination d'un préfet délégué chargé de la reconstruction pour mener "les travaux urgents dans les six prochains mois". Des mesures de simplification seront maintenues deux mois supplémentaires, jusqu'au 31 mai, notamment pour "faciliter le curage" des cours d'eau, selon l'entourage du ministre.

"Quand on a accepté la proposition des assurances, il y a un délai de 21 jours pour être payé. Ce délai va être divisé par deux : ce sera 10 jours maximum", a-t-il déclaré à des sinistrés exprimant leur exaspération après des mois de démarches. "C'est impossible de vivre comme ça", l'a interpellé une habitante de la Calotterie, évoquant un torrent de 75 centimètres d'eau qui s'est formé lundi entre sa maison et celle de son voisin.

Le Premier ministre, qui s'est rendu sur place après avoir présidé à Arras une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, a promis des travaux "pour préparer l'automne prochain", indiquant avoir "cassé toutes les procédures" pour "gagner cette course contre-la-montre d'ici octobre".

"Nos digues ne font plus le travail à 100%. On reste en alerte"

Depuis novembre, le Pas-de-Calais a été touché par plusieurs épisodes d'inondations, après des pluies inédites à l'automne, près de trois fois la normale. Quelque 6.500 habitations ont été sinistrées lors de trois semaines de crues historiques en novembre, et 2.800 en janvier, selon la préfecture. Le collectif écologiste Soulèvement de la Terre a indiqué, photos à l'appui, avoir collé plusieurs affichettes dans Montreuil-sur-Mer pour dénoncer "l'agriculture intensive" responsable à ses yeux des inondations.

Le service d'informations Vigiecrues a classé en jaune la rivière Canche traversant Montreuil-sur-Mer, où Gabriel Attal s'est également rendu lundi, et des communes étaient sur le qui-vive en raison d'importants coefficients des marées susceptibles de compliquer l'évacuation des pluies.

"On n'a qu'une marge de quelques centimètres, nos digues ne font plus le travail à 100%. On reste en alerte", indique lundi Jérôme Perez, conseiller municipal de Neuville-sous-Montreuil où des digues ont été fragilisées par les crues records de la Canche. À Attin, dans le pays montreuillois, la mairie confirmait lundi matin la présence "d'un peu d'eau dans certaines rues". Le phénomène des grandes marées se poursuit jusqu'à mercredi. "Le relogement est compliqué, car les locations touristiques reprennent leurs hébergements avant la saison estivale. Les gens craquent", souligne la maire de Saint-Etienne-au-Mont, Brigitte Passebosc.

De violentes intempéries ont aussi touché dimanche le sud-est de la France. Cinq personnes ont perdu la vie, emportées avec leurs véhicules par les crues, dans le Gard ou l'Hérault, alors que trois personnes sont toujours officiellement portées disparues, deux enfants de quatre et 13 ans dans le Gard et un homme en Ardèche.