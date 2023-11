Inondations dans le Pas-de-Calais : dans des villages, l’eau potable n’est plus accessible

"Bonjour, combien êtes-vous ? Vous êtes six. Douze bouteilles !" Deux bouteilles d'eau par personne et par jour. Voici ce à quoi ont droit les 5.000 habitants de Samer, dans le Pas-de-Calais, car rien ne coule des robinets. Une véritable galère pour les riverains qui tentent de trouver des solutions face aux crues que subit le département depuis plusieurs jours.

"Le fournisseur d'eau n'arrive plus à traiter en temps et en heure"

"Quand on a quatre enfants à la maison, ce n'est pas très pratique. Il faut pouvoir faire à manger, pouvoir se rafraîchir. C'est très compliqué. Le plus ennuyeux ce sont les toilettes car il n'y a pas de chasse d'eau. Pas de douche, on va chez les parents, les beaux-parents, on fait comme on peut. Ceux qui ont les pieds dans l'eau, c'est beaucoup plus grave que ça", explique ce riverain.

Depuis mardi, l'eau est impropre à la consommation à la suite des inondations dans ce village. "Il y a beaucoup de boue dans les canalisations à cause de la pluie et cela n'arrête pas. Le fournisseur d'eau n'arrive plus à traiter en temps et en heure, donc il coupe l'eau. On n'a jamais vu cela", explique Sébastien Darcheville, conseiller municipale à Samer. Selon cet élu, les distributions de bouteille vont se poursuivre encore ce vendredi et dans le week-end