«Ca n'a jamais existé», les habitants du Pas-de-Calais dépassés par les crues

Le Pas-de-Calais n'en finit plus de subir des inondations. Le département est maintenu en vigilance rouge à cause des fortes averses. Depuis le centre de crise du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé la fermeture de 200 établissements scolaire du département, contre 74 mercredi. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans la commune de Bourthes, l'une des plus touchées par ces inondations. Sur place, l'évacuation des habitants âgés était toujours en cours.

"C'est la première fois qu'on voit ça"

René et sa femme, âgés de 88 et 90 ans, observent par la fenêtre de leur maison les fortes pluies. Alors que leur jardin est gorgé d'eau et que les routes autour sont impraticables, l'évacuation est indispensable. "Ça fait drôle. Quitter sa maison dans ces événements, dans ces conditions. Ça n'a jamais existé. C'est la première fois qu'on voit ça", déplore la retraitée au micro d'Europe 1.

Juste à côté de ces deux personnes âgées, Thérèse, une voisine, leur a préparé un sac avec leurs effets personnels. "Je les ai aidés à ramasser un peu ce qu'il fallait. Des pyjamas, chemise de nuit et un peu de couches", détaille-t-elle.

"On va vous emmener à Fruges, on va prendre toutes vos affaires et puis on va y aller". Direction un Ehpad à une vingtaine de kilomètres de là. Pour ce faire, c'est la sécurité civile qui les évacue. "Ils sont en lit médicalisé. Le seul problème, c'est que sans courant, sans chauffage, avec un risque d'inondation, les personnes âgées on ne peut pas les laisser toutes seules, isolées. Donc, ils auront des bons soins et ils pourront passer une bonne nuit. Et pour leur famille, cela sera aussi sécurisant", assure une membre de la sécurité civile.

Retour à la maison dans deux jours s'il ne pleut plus. Les évacuations dans le Boulonnais vont se poursuivre tout au long de la soirée.