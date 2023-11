«Je ne dors plus» : dans le Pas-de-Calais, la détresse des commerçants impactés par les inondations

REPORTAGE

Touché par des inondations historiques qui ont fait d'importants dégâts, le Pas-de-Calais passe jeudi en vigilance rouge et ne devrait pas connaître de décrue avant vendredi, entraînant des fermetures d'écoles deux jours durant. De nouveaux dégâts sont à prévoir alors que l'on efface à peine les traces de la précédente crue. À Saint-Étienne-du-Mont, près de Boulogne sur Mer, certains commerçants ont déjà tout perdu.

Des dégâts financiers

Des vitrines dévastées, un stock de farines détruit à 100%. Corinne Raclot, la boulangère de la rue principale, observe, les larmes aux yeux, les dégâts provoqués par la montée des eaux dans sa boutique. "Tous les comptoirs sont submergés. Qu'est-ce que vous voulez récupérer ? Ça fait mal au cœur mais c'est comme ça".

Deux boulangers, cinq salariés en chômage technique, des dégâts... Une perte de chiffre d'affaires qui se chiffreront en dizaines de milliers d'euros et malgré les assurances, beaucoup d'incertitudes pour l'avenir.

"Là, j'encaisse, mais je ne dors plus. Je reste debout mais je ne dors plus parce que je pense à tout ça. Je pense à après : comment va-t-on faire ? C'est une perte de chiffre d'affaires aussi. Je ne me vois pas aujourd'hui arrêter définitivement l'activité. C'est pas possible", poursuit Corinne Raclot.

"Il faut rester positif"

Pourtant, l'angoisse d'une possible nouvelle inondation est toujours présente. "On verra bien. Il faut rester positif. On espère que ça ne va pas continuer, sinon on va racler tout le temps. Mais franchement, il n'y a pas mort d'homme, c'est le principal", raconte la boulangère.

Mais pour la commerçante, le traumatisme mettra du temps à s'effacer.