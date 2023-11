«Heureusement qu'ils sont là» : à Bourthes, dans le Pas-de-Calais, l'entraide entre les riverains s'organise après les crues

La pluie a cessé de tomber, mais seulement pour quelques heures. Dans le Pas-de-Calais, au moins 60 communes sont concernées par des crues qualifiées d'exceptionnelles. Deux zones sont particulièrement touchées : Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Mais les habitants évacués en urgence peuvent compter sur la solidarité des voisins.

"On peut compter sur des voisins"

Guy savoure un peu de chaleur dans la maison des voisins, en surplomb du village de Bourthes. Un refuge réconfortant pour le septuagénaire, qui a dû partir de son logement à cause de la montée des eaux. "En deux heures à peine, j'avais chez moi 1,60 mètre d'eau. Les pompiers sont arrivés et nous, on dit : 'Ce n'est pas possible de rester chez vous", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Puis ces gens nous ont proposé de nous héberger, au moins pour la nuit et nous ont donné le repas du soir. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut compter sur des voisins et tant mieux", ajoute Guy. Les voisins ont mis une chambre à disposition du retraité et de son épouse en attendant que la maison dévastée par les eaux soit de nouveau habitable. Un véritable soulagement pour Geneviève.

L'importance de la solidarité

"Heureusement qu'ils sont là. Je ne sais pas ce que l'on aurait fait sinon. C'est une aide formidable", juge-t-elle. Une solidarité naturelle dans un village où tout le monde se connaît, selon Théo, le fils de la famille d'accueil. "C'est venu naturellement en voyant les dégâts et les personnes traumatisées. On était obligé d'accueillir des personnes vu la situation, et c'est important de tous être solidaires", juge le jeune homme. Un geste qui atténue un peu le traumatisme de ce couple de retraités qui subit sa troisième inondation majeure en l'espace de 20 ans.