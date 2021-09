Inondations dans le Gard : les sinistrés évaluent les dégâts et craignent de nouveaux orages

REPORTAGE

La prudence est toujours de mise dans le Gard et l'Hérault, où les conditions météo pourraient à nouveau se dégrader après les fortes intempéries survenues depuis mardi. Huit départements sont en vigilance orange dans le quart sud-est pour des risques d'orages et d'inondations. À Uchaud, dans le Gard, où l'état de catastrophe naturelle sera déclaré la semaine prochaine, l'heure est au nettoyage pour les personnes touchées par ces très fortes intempéries.

"Notre voiture est morte"

Depuis plus de 24 heures, les sinistrés, bien aidés par la famille, les amis, les pompiers, se retroussent les manches pour nettoyer des lieux de vie, des garages ou encore des jardins complètement recouverts de boue ou de gravats. "On est là depuis ce matin (mercredi matin, ndlr) J'ai des amis qui sont arrivés", explique un sinistré. "Il y a eu plein d'eau et de boue dans l'appartement. On a pu récupérer ce qu'on a pu récupérer. On a déjà été pas mal de chose. Notre voiture est morte. Ça a arraché les plaques les plaques de goudron."

Le programme est assez lourd pour les sinistrés : nettoyer, trier les affaires définitivement endommagées et prendre contact avec leur compagnie d'assurance. "J'ai eu un serveur vocal", confie une habitante. "J'attends qu'ils me contactent. C'est compliqué de les joindre. J'ai essayé deux fois et j'ai laissé un message, ils doivent me rappeler."

Les habitants vigilants jusqu'à jeudi

Ce travail acharné n'est pas terminé que déjà se profile cette menace de nouveaux orages. Tout le monde ici garde un oeil vers le ciel, de peur de revivre un phénomène météo violent. "Ils annoncent de la pluie, encore", lâche un sinistré. "Là, je vais faire attention et je vais bloquer ma porte d'entrée et la porte du couloir avec des planches pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre." S'il y a eu seulement quelques averses en milieu de journée, il faudra rester vigilant jusqu'à fin de la nuit de mercredi à jeudi, selon les prévisions de Météo France.