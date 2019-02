INFORMATION EUROPE 1 - Loire : trois radars automatiques incendiés, un suspect en garde à vue

INFO EUROPE 1

Trois radars automatiques ont été détruits dans la nuit de jeudi à vendredi dans la Loire, selon les informations d'Europe 1. Un homme a été interpellé dans la nuit par les gendarmes.

Trois incendies et un suspect interpellé. Entre minuit et 1 heure du matin, les cabines installées à Cuzieu, Montrond les Bains et La Versanne ont été incendiées. Les gendarmes de la Loire ont alors mis en place un système de surveillance et ont interpellé en flagrant délit un suspect qui s'apprêtait à mettre le feu à des pneus installés sous un radar à Veauche. Cet homme a été placé en garde à vue. Il nie être impliqué dans les trois précédents incendies.

Déjà 250 appareils hors service. Selon les informations d'Europe 1, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" le 17 novembre, la moitié des radars automatique du pays a été mise hors de service. Dans le détail, au moins 250 appareils ont été détruits, incendiés la plupart du temps. On compte aussi plus de 1.500 actes de vandalisme : cabines peinturlurées ou recouvertes de plastique.