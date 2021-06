INFORMATION EUROPE 1 - 42% des accidents entre les tracteurs et les autres usagers ont lieu l'été

Vous serez nombreux à passer l'été en France cette année, et vous croiserez sans doute la route des tracteurs en sillonnant les routes de campagne. Mais la prudence sera de mise car près de 42% des accidents entre les tracteurs et les autres usagers ont lieu l'été. C'est précisément le sujet d'une étude réalisée par l'Ifop pour l'association Assurance Prévention, publiée mardi, et dévoilée en exclusivité sur Europe 1. D'après celle-ci, si 98% des agriculteurs assurent être très attentifs à ce qui les entoure sur la route, beaucoup gardent quelques mauvaises habitudes au volant.

Des véhicules dangereux

"Il faut d'abord dire que les exploitants agricoles sont très responsables lorsqu'ils conduisent leurs engins", souligne auprès d'Europe 1 Stéphane Pénet, administrateur d'Assurance Prévention. "Néanmoins, ils reconnaissent eux-mêmes, et je pense que c'est une bonne chose, que de temps en temps ils ont roulé sans ceinture ou avec un véhicule, et notamment une remorque, légèrement surchargée."

"C'est un double risque", poursuit Stéphane Pénet. "C'est celui, d'une part, de voir du matériel tomber de la remorque, mais aussi celui de laisser sur la chaussée des traces, de la boue, de la récolte, qui peuvent ensuite être dangereuses pour les véhicules en rendant la chaussée glissante."

Le piège des raccourcis à travers la campagne

Durant les grandes vacances, ce phénomène est amplifié par les premières récoltes et l'afflux d'automobilistes sur les routes. "Il y a beaucoup de vacanciers à cette époque de l'année. Il y a des applications qui aident les Français à circuler, qui les aident à trouver des raccourcis. Parfois, ces raccourcis les font passer par des routes départementales ou communales où le risque de se retrouver en train de rouler derrière un engin agricole est beaucoup plus élevé pendant la période estivale", avertit l'administrateur d'Assurance Prévention.

