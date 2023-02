Inflation : pourquoi une commune a-t-elle décidé de vendre sa mairie ?

Et si vous achetiez une mairie ? Celle de la commune de Maisoncelles-la-Jourdan, dans le Calvados, est en vente au prix de 138.700 euros. Avec la hausse des prix de l'énergie et des frais de fonctionnement trop élevés, la municipalité a décidé de s'en séparer, en accord avec ses administrés.

Un coût de fonctionnement estimé à 7.000 euros par an

En plein centre de ce village de 500 habitants, une grande bâtisse en pierre aux larges volets blancs abrite la mairie. Quand Samuel Binet, adjoint au maire, fait les comptes, il ne s'y retrouve pas. "Le coût de fonctionnement d'un tel bâtiment est estimé à environ 7.000 euros par an. Le fioul pour alimenter la chaudière, c'est 1.500 euros par an et c'est une charge financière colossale", détaille-t-il. Pas le choix, il faut vendre le bâtiment. Et Samuel a déjà une idée pour attirer les futurs acquéreurs.

"On a nos archives ici qui peut être une chambre éventuellement. Il y a quatre garages, un grand bâtiment avec au moins dix pièces. L'idée est avant tout de loger des familles, éventuellement deux", explique l'adjoint au maire. C'est le bâtiment de l'école communale qui accueillera la mairie. Un changement surtout symbolique pour les habitants. "Il y a des souvenirs. C'est vrai qu'on a marié nos enfants dans cette commune. Les locaux de la mairie actuelle ne seront plus les mêmes, mais nous aurons toujours une mairie à Maisoncelles. C'est là le plus important", ironise une habitante. Il ne reste plus qu'à s'habituer au changement d'adresse et à célébrer les mariages dans la cour de l'école.