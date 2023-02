Hausse du prix de l'électricité : qui est concerné par l'augmentation ?

Petit changement, grand impact. Ce 1er février 2023, le prix de l'électricité augmente de 15%. Une hausse importante, qui sera à coup sûr remarquée sur les factures des clients. "J'ai un chauffage électrique, donc ça aura forcément un impact. J'achèterai moins pour moi, c'est tout", explique une Strasbourgeoise au micro d'Europe 1.

Plus de 20 millions de foyers concernés

Un peu plus loin dans la ville alsacienne, une étudiante s'inquiète de la réduction de son budget. "Je crois que je payais à peu près 38 euros par mois d'électricité jusqu'à présent, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Après, peut-être que j'aurais le droit au chèque énergie", espère-t-elle.

Au total, cette hausse du tarif réglementé de l'électricité concerne plus de 20 millions de foyers et également près d'1,5 million de petits professionnels de l'Hexagone de la Corse et de l'outre-mer. Selon le gouvernement, cette hausse représentera une vingtaine d'euros supplémentaires sur sa facture chaque mois, même si tout dépendra évidemment de l'option choisie dans le contrat souscrit.

Des prix qui explosent à cause du prix du gaz, mais pas que

Si le client ne veut pas modifier ses mensualités, il y aura une régularisation en fin d'année. Seule bonne nouvelle pour les Français, l'augmentation de 15% devrait être la seule de l'année, grâce au bouclier tarifaire. L'année dernière déjà, le prix du kilowattheure (kWh) avait augmenté de 4%.

Mais sans intervention de l'Etat, cela aurait été +100 %, selon les données de la Commission de régulation de l'énergie, qui explique ces fortes augmentations d'une part par le prix très élevé des prix de gros du gaz dont dépendent les prix de l'électricité et également par l'anticipation d'une faible disponibilité du parc nucléaire français.