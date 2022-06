Inflation : les autocars sont-ils le bon plan pour partir en vacances ?

Les compagnies d'autocars FlixBus et Blablacar se préparent à un été record sur les routes de France, alors que les grandes vacances arrivent. Ils comptent 10% de réservations en plus par rapport à la période d'avant crise, malgré l'inflation grimpante. "Le 16 juin dernier, on a connu notre record de réservation depuis la création de FlixBus", se réjouit Charles Billiard, porte-parole de FlixBus France, au micro d'Europe 1. "On vit vraiment une période exceptionnelle qui dépasse l'été de référence qu'était l'été 2019 dans le secteur du transport. On s'attend à une activité tout à fait formidable."

Le prix des billets n'augmente pas

Ce succès est également dû à la décision des compagnies de car de ne pas répercuter l'importante hausse du prix des carburants sur le prix des billets. Ainsi, le car s'impose comme une solution économique. "On est sur des trajets beaucoup moins cher dans l'ensemble que tous les autres moyens de transport. Si on prend un Paris-Rennes, qu'on réserve tôt sur du car longue distance, on peut être sur des prix très bas, on peut être sur du dix, 15, 20 euros", explique Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar.

Le groupe propose aussi des trajets en bus. "Et de manière générale, on est souvent à des prix qui sont deux fois inférieurs à ce qui va se pratiquer sur le train. On arrive plutôt comme une solution à ce problème d'inflation." Les professionnels du secteur sont très optimistes : ils prévoient une hausse de 20% de leur nombre de clients dans les trois prochains mois.