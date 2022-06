Découvrez le «TAD», le transport à la demande, disponible pour tous en Ile-de-France

Pour un tarif assez faible, celui d'un ticket de transport classique, fini les galères pour rentrer chez soi en zone rurale. Avec le "TAD" pour transport à la demande, des navettes sont mises à disposition des habitants non véhiculés et éloignés des transports en commun. Exemple dans les Yvelines où Jean-Luc, conducteur de l'une de ces navettes huit places, récupère sa cliente Malia à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Cette dernière travaille en Ehpad et sans le TAD, il serait beaucoup plus difficile pour elle de s'y rendre. "Pour nous qui n'avons pas de permis, c'est vraiment compliqué sans le TAD [...] parce que s'il faut marcher une heure tous les jours, c'est pas évident", pointe-t-elle.

Le prix d'un titre de transport classique

En vallée de Chevreuse, seuls quelques bus circulent le matin et le soir. Alors cette nouvelle option rend bien des services pour aller faire ses courses, pour se rendre chez le médecin ou encore au collège pour les plus jeunes. Christiane, par exemple, se rend à Paris pour prendre un train et ne veut dépendre de personne. "Je n'ai plus de voiture alors sans le TAD je serais obligée de demander à quelqu'un de m'emmener", reconnaît-elle.

Ce dispositif est accessible à tous et sans limite. Il suffit d'acheter un titre de transport classique à 1,90€ et de réserver en ligne sur l'application Transports à la demande d'Ile de France ou par téléphone.