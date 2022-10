Incendies en Gironde : vers une réouverture du camping des «Flots bleus» en avril

Trois mois ont passé depuis les terribles incendies en Gironde, qui ont ravagé notamment plusieurs campings dont l'emblématique "Les Flots bleus" qui a servi au film Camping. Des bungalows effondrés, des tôles fumantes et des pins calcinés ont été laissés par l'incendie qui a dévoré 6.500 hectares dans la forêt de La Teste-de-Buch, mi-juillet dernier. Invité d'Europe midi ce vendredi, Franck Couderc, le directeur de l'établissement, a évoqué l'avancée des travaux, qui ont commencé "en début de semaine".

"On enlève toutes les carcasses de maisons mobiles. On s'occupe de tout débarrasser, après on a la dépollution à effectuer", détaille-t-il au micro de Romain Désarbres.

"C'est à nous de reconstruire et de replanter petit à petit"

Franck Couderc évoque la transformation du paysage en cours. "On est très attaché à la dune et à la forêt. On est en train de s'apercevoir que ça va nous faire bizarre. Ils sont en train de couper les arbres pour éviter toute maladie. Le paysage va changer énormément, donc après, c'est à nous de reconstruire et de replanter petit à petit." Le directeur du camping des Flots bleus s'interroge encore sur l'espèce d'arbre à privilégier, entre le chêne et le pin. "On ne sait pas trop encore, on attend les directives de l'État", souligne-t-il.

L'établissement s'est fixé comme objectif de rouvrir avant les vacances de Pâques, ajoute Franck Couderc. "Alors on n'ouvrira pas à 100%, c'est quasi certain", prévient-il. "Pour l'instant, on est dans les temps et j'espère qu'on le sera, et que début avril, on pourra accueillir nos premiers vacanciers", confie le directeur sur Europe 1.