Incendies : à Marseille, des jeunes scouts mobilisés pour surveiller les calanques

REPORTAGE

Le Sud de la France fait face à la sécheresse. Déjà deux incendies ont eu lieu depuis le début de la semaine entre Gigean et Frontignan dans l'Hérault. Du côté des Bouches-du-Rhône? pour prévenir le risque d'incendies? les marins pompiers sont épaulés par des scouts. Ces jeunes se relayent tout l'été pour surveiller la garrigue et sensibiliser le public. Ces jeunes de 14 à 17 ans ont dû apprendre à parler comme les marins-pompiers de Marseille : "Par exemple pour la patrouille escampon, je vois qu'ils sont en kilo delta 40, foxtrot 3.4, c'est la localisation sur la carte", explique l'un d'entre eux.

Une vraie responsabilité

Direction la vigie. Tout en haut de la colline, trois jeunes scouts de quatorze ans veillent sur le massif. Juste avant que la relève n'arrive, une explosion au loin dans une colline de calcaire. "C'est le PC Luminy de la calanque Marseille Veyre. Il y a eu une détonation en kilo delta 40 Foxtrot 5.3", détaille Gabrielle, l'une des bénévoles.

Grâce à cette mission, elle se sent investie d'une vraie responsabilité. "Quand les autres ont confiance en nous et bien on a plus confiance en nous-même. Et donc voilà, c'est bien", confie-t-elle. Depuis bientôt 50 ans, les scouts veillent sur les massifs des calanques et mènent des opérations de sensibilisation.