Incendie meurtrier après une explosion à Lyon : ce que l'on sait

Le drame fait écho à la catastrophe de la rue de Trévise, à Paris, le 12 janvier dernier. Une femme et son enfant sont décédés samedi soir à Lyon, dans un incendie. Quatre personnes sont blessées. Le feu s'est déclaré après une explosion dans une boulangerie, au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages où se trouvent aussi des habitations.

Que s'est-il passé ?

D'après une source proche de l'enquête, les deux victimes pourraient être la femme et l'enfant de l'un des quatre blessés. Des témoins présents sur place racontent que l'homme aurait sauté du deuxième étage, et immédiatement alerté sur le fait que son enfant et sa femme enceinte se trouvaient dans le bâtiment. Les trois autres personnes légèrement blessées sont des passants qui étaient dans la rue au moment de l'explosion. L'alerte avait été donnée peu après 20h30, et l'incendie était donné comme "maîtrisé" après 21h30, selon la préfecture.

"On a vu des flammes dépasser du toit"

Yohan, un témoin, habite route de Vienne, dans le 8ème arrondissement de Lyon, à quelques mètres des lieux du drame. "On a eu d'abord une explosion. Et puis, on a vu tout de suite des flammes arriver, des grandes flammes bleues", a-t-il raconté à Europe 1. "Après, ça s'est propagé jusqu'au toit, et au bout d'un moment, on a vu des flammes dépasser du toit. C'était tout récent, cette boulangerie. On les connaissait juste de vue, ils venaient juste d'arriver, ils étaient à peine là depuis quelques mois" a-t-il poursuivi.

Accident ou crime ?

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement. Le parquet de Lyon, qui n'écarte aucune hypothèse sur l'origine accidentelle ou criminelle de l'explosion, devrait s'exprimer dimanche après-midi. De son côté, le maire de la ville, Gérard Collomb, a fait part dans un tweet de sa "grande tristesse" à la suite du drame. "Les habitants recueillis dans un gymnase ont pu réintégrer leur logement" dimanche, a-t-il précisé.

Je fais part de ma très vive émotion et de ma grande tristesse suite au décès tragique de deux personnes dont un enfant dans l’incendie survenu cette nuit route de Vienne dans le 8ème arrondissement. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) February 10, 2019

Le 12 janvier dernier à Paris, une explosion survenue rue de Trévise avait fait quatre morts dont deux pompiers âgés de 27 et 28 ans qui intervenaient dans une boulangerie alors que des riverains avaient signalé une forte odeur de gaz.