Incendie à Rouen : "Qu'est-ce qu'on nous cache encore ?", s'interroge le collectif Lubrizol

INTERVIEW

Quelles sont les causes et l'origine de l'incendie qui a touché l'usine Lubrizol ? Les investigations ont débuté sur le site, mardi, à Rouen, alors que l'inquiétude ne faiblit pas parmi la population. Sébastien Duval, membre du collectif Lubrizol de Rouen, a appelé les autorités à faire toute la lumière sur l'incendie, mardi soir, sur Europe 1.

"La transparence n’a été pas au rendez-vous. Qu’est-ce qu’on nous cache encore ? Les tests sont-ils vraiment faits ? On ne sait pas, et c’est bien le problème", s'est-il insurgé. "On demande au gouvernement ce qu’on ne sait pas. On a appris que Lubrizol stockait chez son voisin Normandie Logistique 4.000 tonnes de produits supplémentaires, mais on ne l’a pas appris par les autorités", a-t-il poursuivi.

"On exige la vérité et la transparence"

Jeudi 26 septembre, un gigantesque incendie a détruit chez Lubrizol, une entreprise de produits chimiques classée Seveso seuil haut, 5.253 tonnes de produits chimiques. L'incendie a aussi touché trois entrepôts de son voisin Normandie Logistique qui stockait plus de 9.000 tonnes de produits sur son site. Mais on ne sait pas encore quels produits ont brûlé, ni leur quantité. Une manifestation a eu lieu mardi soir, à Rouen, pour réclamer la vérité.

"Cette manifestation a été appelée pour faire pression auprès des politiques, pour leur faire comprendre que le public recherche la vérité et la transparence qui nous ont été promis. De la patience il en faut, mais pour l’instant, la population vit au milieu de ces odeurs, de tout ce qu’on sait et de ce qu’on ne sait pas. On apprend des choses tous les jours qui auraient pu nous être dites avant, mais qui ne l’ont pas été", a estimé Sébastien Duval. "Dans l’immédiat, on exige la vérité et la transparence pour la protection des populations."