Incendie à Notre-Dame de Paris : une "chaîne humaine" s'est aussitôt mise en place, salue Anne Hidalgo

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué lundi soir la "chaîne humaine" qui s'est aussitôt mise en place pour tenter de venir à bout de l'incendie de Notre-Dame, "une épreuve terrible", et préserver les œuvres. "Il y a une chaîne humaine qui s'est tout de suite mise en place : d'abord les pompiers qui font un travail incroyable. Lorsque la menace des flammes sur les beffrois s'est faite plus importante on a eu très peur", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"Une chaîne aussi de solidarité, notamment pour la préservation des œuvres", avec le recteur de Notre-Dame, le ministère de la Culture, la ville de Paris, "nous avons mis des moyens en place pour récupérer les œuvres et les objets du culte", a-t-elle poursuivi.

"C'est un drame pour le monde entier"

"Nous avons des appels du monde entier, car c'est un drame pour le monde entier", a affirmé Anne Hidalgo. "J'ai immédiatement pensé à ces images de la Libération de Paris où il est dit que lorsque les cloches de Notre-Dame ont sonné, on les a entendues jusqu'à Buenos Aires", a poursuivi la maire, qui a vu le début de l'incendie depuis son bureau de l'Hôtel de Ville.