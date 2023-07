«Vous trouvez ça normal ces dégâts ?» : les tensions s'apaisent mais certains restent en colère après les émeutes

Les tensions sont retombées également dans le nord de la France, où de nombreuses communes ont instauré un couvre-feu pour le week-end. À Roubaix, les rues portent encore les stigmates des émeutes : une odeur de cramer dans le quartier de l'Alma, des éclats de verre au sol, une chaussée noircie ou bien restes des voitures calcinées... Des habitants ne cachent pas leur colère face à ce paysage.

"Je suis en colère"

Les tensions se sont calmées dans cette ville du nord de la France, mais les cicatrices de ces derniers jours sont toujours présentes. Le siège de l'entreprise Tessi, bâtiment de trois étages ravagés par les flammes, emploie plusieurs centaines de personnes. Ahmed passe devant cet immeuble calciné pour se rendre au travail. Il est exaspéré par la situation.

"Je suis en colère. Regardez, vous trouvez ça normal ces dégâts ? Je tremble quand je vois des trucs comme ça... 500 personnes travaillent là. Ils sont où là les gens ? Ils sont en train de pleurer alors que les gamins sont en train de dormir", s'alarme cet homme.

Les parents sont responsables de ces émeutes, insiste ce riverain. Mais, certains habitants rencontrés sur Roubaix redeviennent de plus en plus sereins. "On a mieux dormi", confient certains habitants de la ville, notamment rassurés par la présence policière et l'instauration des couvre-feux.