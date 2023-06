«Ils avaient de l'eau jusqu'au menton» : À Bron, deux policiers sauvent une famille de la noyade

Les températures sont en nette hausse depuis plus d'une semaine, mais cela s'accompagne par des phénomènes météorologiques parfois violents, en particulier dans la partie sud de la France. C'est le cas à Lyon, où des orages ont retenti le week-end dernier. D'importantes inondations ont également perturbé la région, comme à Bron, dans la banlieue lyonnaise, où une femme et ses deux enfants se sont retrouvés emprisonnés dans leur voiture. Le véhicule est tombé en panne, résultant à la noyade du moteur pendant que l’eau montait inexorablement.

Crédit photo : Jean-Luc Boujon / Europe 1

Par chance, la famille a été secourue par deux policiers municipaux qui étaient en patrouille à ce moment-là. Maxime, l'un de ces deux agents, a témoigné de l'incident au micro d'Europe 1. "Il y avait énormément d'eau qui tombait. On a aperçu un véhicule dans la trémie et à ce même moment, on a vu une dame qui était en panique. Sans réfléchir, on s'est tout de suite jetés à son secours. En l'occurrence, je suis allé dans l'eau, plonger immédiatement et voir ce qui se passait", détaille le policier, avant d'évoquer les accidentés. "Il y avait deux enfants à bord de ce véhicule, cinq et sept ans. Ils avaient de l'eau à peu près jusqu'au menton. C'était vraiment urgent."

1m80 de profondeur

Il était alors impérieux de réagir avec la plus grande rapidité, compte tenu de la hauteur de l'eau dans laquelle ils se trouvaient. "Au plus profond, l'eau était à 1m80. J'ai plongé directement à l'eau et j'ai demandé à la dame ce qui se passait, si c'était ses enfants et elle me l'a confirmé", ajoute ensuite Maxime. "J'ai tout de suite pris le premier enfant qui était devant moi. Je l'ai amené derrière, en position de sécurité chez mon collègue et ensuite, je suis allé chercher le deuxième enfant sous l'eau."

"C'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de stresser", appuie le policier. "Il faut y aller, il faut porter assistance. C'est notre métier de policier, simplement." Se qualifier de héros n'est donc pas justifié pur ce dernier, dont le courage est tout de même remarquable. "Je suis pas un héros. Vous savez, il y a énormément de policiers qui font le même travail que nous tous les jours, c'est quotidien, donc on n'est pas des héros. On n'est pas là que pour la répression. On est là pour aider tout le monde, n'importe quelle personne."

Cette journée s'est ainsi terminée avec plus de peur que de mal pour cette famille Brondillante. "Les enfants, on les a rassurés dans le véhicule de service. Ils voulaient mettre le 'pin-pon', comme ils disaient. On leur a mis le 'pin-pon' pour les rassurer et ensuite, on les a donnés aux parents. Et voilà, tout s'est bien passé", conclut le gendarme au micro d'Europe 1.