Illettrisme : «On va prendre appui sur les centres d'intérêts», cette méthode de rééducation à la lecture

2,5 millions, c'est le nombre de personnes majeurs âgées de 18 à 65 ans qui sont illettrées en France. C'est dans ce cadre que s'ouvre ce vendredi la 10e édition des Journées nationales d'action contre l’illettrisme, qui se tiendront jusqu’au 15 septembre. Cette année, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme brise les tabous en incitant les personnes concernées "à parler pour avancer".

>> LIRE AUSSI - Un jeune Français sur 10 en difficulté de lecture, selon une étude

Son président Hervé Fernandez explique au micro d'Europe 1 comment se passe la rééducation à la lecture. "On peut leur proposer une remise à niveau avec un programme qui sera vraiment sur mesure, et qui n'a rien à voir avec ce qui peut se passer à l'école", détaille-t-il.

"Remettre les personnes en confiance"

Le président de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme ajoute que ce programme "va prendre appui sur les centres d'intérêts" du participant, sur ce que la personne "fait dans son travail, sur son activité quotidienne, pour proposer des exercices de réapprentissage de la lecture, de l'écriture, du numérique, du calcul".

"Pour certaines personnes, on va revenir sur le b.a.-ba, sur les lettres, les conjugaisons, la grammaire", ajoute Hervé Fernandez. "Avec elle, on va relever un certain nombre de défis, de petites victoires pour remettre les personnes en confiance et qu'elles croient à nouveau en leur capacité", convient le président de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme sur Europe 1.