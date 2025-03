Île-de-France : baisse des vitesses autorisées mercredi pour réduire la pollution

Les vitesses seront réduites de 10 à 20km/h sur les routes et autoroutes d'Île-de-France ce mercredi, a annoncé la préfecture de police dans un communiqué. Une décision motivée par un épisode de pollution "persistant" aux particules fines depuis ce mardi. Une pollution liée au chauffage au bois et au trafic routier, conjugués à une météo défavorable.

Le préfet de police a ordonné une baisse de 10 à 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes et autoroutes d'Île-de-France mercredi de 5H30 à minuit, "afin de réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère". L'agglomération parisienne connait un épisode de pollution "persistant" aux particules fines depuis mardi, indique la préfecture de police dans un communiqué diffusé mardi soir.

Réductions des vitesses maximales autorisées mercredi entre 5H30 et minuit

"Cette pollution est liée majoritairement au chauffage au bois et au trafic routier, conjugués à une météorologie défavorable à la dispersion des polluants", le temps étant sec et ensoleillé, précise-t-on de même source. Pour limiter la pollution, le préfet Laurent Nuñez a donc ordonné des réductions des vitesses maximales autorisées mercredi entre 5H30 et minuit.

Sur les routes et autoroutes, les automobilistes devront rouler à 110 km/h sur les portions limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur celles limitées à 110, et à 70 km/h sur celles limitées à 90 ou 80 km/h, détaille le communiqué préfectoral. "L'utilisation du chauffage individuel au bois d'appoint ou d'agrément" est également interdit, ajoute la préfecture.