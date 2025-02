Plusieurs épisodes de pollution aux particules fines en France

À partir de mardi, plusieurs départements français, dont la Haute-Savoie, le Vaucluse et la Normandie, font face à un épisode de pollution aux particules fines en raison de la combustion hivernale. Des mesures sont mises en place, comme des restrictions sur l'utilisation de chauffages au bois et des limitations de vitesse pour protéger la santé publique.

De la Normandie au Vaucluse en passant par la Haute-Savoie, plusieurs départements français traversent à partir de mardi un épisode de pollution aux particules fines dû à la combustion hivernale. Dans l'est du pays, la préfecture de Haute-Savoie a annoncé "un épisode de pollution atmosphérique de type +combustion+ (particules fines PM10 et dioxyde d’azote NO²)" dans la Vallée de l’Arve.

Une qualité d'air qui se dégrade

Plusieurs mesures sont donc en vigueur et notamment l'interdiction d'utiliser des chauffages individuels au bois d’appoint ou d’agrément ou l'abaissement de la vitesse de 20km/h. Dans le Vaucluse plus au sud, même constat: "la qualité de l'air se dégrade progressivement, principalement en raison des émissions de particules fines par le chauffage au bois, le trafic routier et l'activité industrielle", écrit la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ainsi le seuil journalier d'information-recommandations a été déclenché mardi et le niveau d'alerte le sera mercredi, ajoute la préfecture.

Enfin à l'autre bout de l'Hexagone, en Normandie une alerte rouge est en cours, selon Atmo Normandie, sur une bande allant de Cherbourg à Evreux. Le seuil d'information et de recommandation est le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des personnes particulièrement sensibles et s'accompagne de recommandations pour réduire certaines émissions. Le seuil d'alerte est le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour l'ensemble de la population et qui justifie la mise en oeuvre de mesures d'urgence contraignantes