«Il faut répondre avec humanité aux questions d'immigration», plaide Mgr Matthieu Rougé

Alors que la campagne présidentielle bat son plein, Monseigneur Matthieu Rougé défend un texte signé par la Conférence des évêques de France, intitulé "L’Espérance ne déçoit pas". Diverses thématiques sont évoquées, comme l'euthanasie, l'avortement ou encore le wokisme. Invité dans la matinale d'Europe 1 ce mardi, il a détaillé, entre autres, sa position sur l'immigration clandestine, plus particulièrement en mer Méditérannée .

"Il ne s'agit pas d'assumer une contradiction, mais il y a une réalité des migrants qui meurent à quelques encablures de nos côtes", a-t-il plaidé. "Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que la Méditerranée ou la mer du Nord deviennent des cimetières. Il y a un impératif d'humanité. En même temps, il s'agit bien de trouver la manière d'accueillir et d'intégrer."

Un appel aux candidats à la présidentielle

Monseigneur Mattieu Rougé estime que : "Il y a une tension entre l'appel à l'humanité [...] et un réalisme à mettre en œuvre." L'évêque appelle les candidats à l'élection présidentielle à "faire preuve de créativité, d'inventivité".

Et de conclure : "Il s'agit de prendre les problèmes tels qu'ils sont et de répondre avec le maximum d'humanité et d'équilibre politique à une réalité qui est aux portes de nos côtes."