Encore un drame à Grenoble. La préfecture de l'Isère a été le théâtre en début de semaine d'une attaque à la voiture-bélier contre une bibliothèque du quartier sensible Mistral, après des échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre. L'infrastructure qui venait tout juste d'ouvrir, a été gravement endommagée par les flammes. Et le silence du maire Éric Piolle agace au sein de la population.