Hydratation, chaleur... Comment prolonger la durée de vie de son sapin de Noël ?

Les enfants trépignent d'impatience. Dans une quinzaine de jours, une grande majorité des Français fêtera Noël. L'occasion pour les petits et les grands, de se retrouver en famille et de recevoir de beaux cadeaux posés sous le sapin. Élément central de l'esprit de Noël, le sapin connait, une fois encore, un vif succès malgré l'augmentation des prix. Mais comment bien l'entretenir pour le garder le plus longtemps possible ? Invité dans l'émission La France bouge, Frédéric Naudet, le président des Pépinières Naudet, livre ses astuces pour augmenter la durée de vie de son sapin.

L'éloigner des points de chaleur

Car certains l'oublient, mais un sapin reste un être végétal. "On compare souvent le Nordmann (une variété de sapin NDLR) avec un sapin artificiel. C'est un peu ce qui s'est imposé dans l'inconscient. Mais non, il faut l'entretenir", interpelle Frédéric Naudet au micro d'Europe 1.

Et pour allonger la durée de vie de son arbre, le président des Pépinières Naudet l'assure : il faut un emplacement de choix. "Il faut éviter les sources de chaleur, mais aussi, il faut éviter de le mettre derrière une baie vitrée pour les réverbérations, surtout, éviter de le mettre contre les radiateurs afin qu'il ne se dessèche pas", explique-t-il.

Ne pas oublier de l'arroser

Autre point crucial pour garder un beau sapin : son hydratation. "On peut placer son sapin dans un pied à réserve d'eau par exemple", souligne Frédéric Naudet. "Ainsi, il va continuer d'absorber cette eau et de s'hydrater. Et vous serez surpris de voir la quantité d'eau que vous mettrez dans le pied, pour l'hydrater", note-t-il. "On peut aussi laisser son sapin dehors et le rentrer un peu plus tard chez soi pour le garder plus longtemps", complète-t-il.

Et après ?

Enfin, si votre arbre de Noël a encore une bonne tête après les fêtes, Frédéric Naudet recommande de le replanter, à condition que ce dernier ait été vendu en pot. "Cela représente près de 10% des sapins vendus en France", explique-t-il dans l'émission La France bouge. "Donc si vous avez de la place, n'hésitez pas à le replanter. Attention toutefois à ne pas oublier qu'il deviendra de plus en plus imposant au fur et à mesure de sa pousse".

Et si vous sautez le pas, "n'oubliez pas de l'arroser régulièrement et surtout, attendez une période propice pour le replanter", ajoute Frédéric Naudet. "C'est simplement pour qu'il évite de passer trop vite de votre intérieur chauffé à 19-20 degrés, à des températures extérieures de seulement 2-3 degrés", conclut-il.