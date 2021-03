Humour, sommeil, générosité... Voici quelques différences (scientifiques) entre les hommes et les femmes

Sens de l'humour, sommeil ou encore générosité et altruisme. Autant de paramètres qui peuvent contre toute attente varier selon le sexe des individus. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le docteur Jimmy Mohamed est revenu dans sa chronique Notre Santé sur certaines différences entre les hommes et les femmes, qu'explique en partie la science.

Une réception différente de l'humour

"Si on interroge des hommes et des femmes sur leur idéal en termes de sens de l'humour, l'ensemble des participants évoque un humoriste masculin. Derrière ça, il y a peut être des facteurs socio-culturels, car les hommes sont plus représentés sur la scène comique. En revanche, si on s'intéresse à l'utilisation de l'humour, on se rend compte qu'il y a une vraie différence entre les deux sexes", explique le docteur.

En effet, les hommes utilisent l'humour comme sorte de compétition entre eux, alors que les femmes, elles, l'utilisent pour être en relation avec les gens qui les entourent. "D'après la science, l'expression femme qui rit à moitié dans son lit ne serait pas tout à fait fausse. Il y aurait une corrélation entre le nombre de blagues auquel une femme rit véritablement et l'envie de revoir l'homme qui la fait rire. Et indépendamment de ça, le rire renforce tout simplement le lien entre les individus", poursuit Jimmy Mohamed.

Le sommeil lié au fait d'être mère

Concernant le sommeil, il se trouve que les deux sexes sont à peu près au même niveau en termes de besoins. En revanche, d'après le docteur Jimmy Mohamed, il y aurait une chronobiologie différente. "Les hommes de moins de 40 ans seraient plutôt du soir, alors les hommes matures auraient un rythme de coucher et de lever plus proche de celui des femmes plus jeunes. Ce qui expliquerait les recompositions entre les hommes matures et les femmes un peu plus jeunes pour essayer de se caler sur le même rythme", affirme le médecin.

"Dans son livre Anti-fatigue, le professeur Pierre Philip explique que la perception du sommeil chez les femmes est un peu différente : ces dernières se plaignent souvent de troubles du sommeil, alors que nombre d'entre elles dorment correctement, sans s'en apercevoir", dit encore Jimmy Mohamed. Une des explications physiologiques, qui n'est pas tout à fait validée, serait que les femmes se réveillent la nuit pour mieux entendre le bébé. C'est pour cette raison qu'elles auraient un sommeil de moins bonne qualité.

Les femmes plus altruistes d'après la science

Enfin, Jimmy Mohamed revient sur l'idée reçue selon laquelle les femmes seraient plus généreuses que les hommes. Un constat finalement prouvé scientifiquement. "Les femmes sont plus altruistes, plus généreuses et plus à l'écoute, alors que les hommes sont un peu plus préoccupés par leur petite personne. Lorsqu'une femme donne, et partage, la zone du plaisir s'active dans le cerveau. Alors que chez l'homme, elle va s'activer uniquement quand il sert ses propres intérêts", ponte le consultant santé d'Europe 1.