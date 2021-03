Hugo Clément : "L'écologie ne doit pas être un combat générationnel"

INTERVIEW

Hugo Clément diffuse dimanche soir sur France 5 un nouveau reportage sur l'urgence écologique intitulé Sur le front des forêts françaises. Le journaliste alerte dans Ça fait du bien des absurdités de la gestion des ressources en bois dans notre pays, et d'une tendance à la monoculture des arbres qui endommage l'environnement. Il précise également que c'est aux générations déjà au pouvoir de prendre dès à présent des décisions en faveur de l'écologie, et de ne pas attendre que les jeunes, souvent plus sensibilisés à ces questions, ne soient en âge de prendre leur place.

"On leur laisse une situation un peu dramatique"

"Je ne pense pas que l'écologie soit un combat générationnel", estime Hugo Clément. "En tout cas, ce ne doit pas être un combat générationnel. Ça peut l'être un peu aujourd'hui, avec un engagement chez les plus jeunes, qui est peut-être plus important que chez les moins jeunes, mais ça ne marchera que si les générations travaillent ensemble."

Selon le journaliste, opposer les jeunes et les vieux sur cette question n'a cependant pas de sens "parce qu'on est un peu tous dans le même bateau", rappelle-t-il. Mais il reconnaît qu'il existe un terrain favorable à une fraction générationnelle. "Les jeunes peuvent avoir souvent l'impression qu'ils héritent d'un fardeau, qu'on leur laisse une situation un peu dramatique et qu'ils vont devoir se débrouiller avec", observe-t-il.

"On n'a pas le temps d'attendre"

Mais il enjoint au contraire les générations à travailler ensemble pour trouver des solutions. "C'est vrai factuellement, mais on n'a pas le temps d'attendre que les jeunes arrivent au pouvoir pour prendre des décisions", explique le journaliste. "Donc il faut que les gens un peu moins jeunes, plus expérimentés, on va dire, aillent aussi dans ce combat-là."

Parmi ces questions écologiques urgentes, il y a celle de la bonne gestion des ressources en bois. Une question dont Hugo Clément explore les solutions dimanche soir à 20h50 sur France 5 dans Sur le front des forêts françaises.