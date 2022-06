Houle, forts courants... La baignade déconseillée samedi sur tout le littoral néo-aquitain

La baignade est déconseillée samedi sur tout le littoral néo-aquitain, des plages basques à celles de Charente-Maritime, a annoncé vendredi Fabienne Buccio, préfète de Nouvelle-Aquitaine, appelant tous ceux qui pratiquent une activité nautique "à la plus grande prudence". Cet appel est lié à "la concordance de divers phénomènes : houle, vagues de bord pouvant atteindre localement 2,50 mètres, forts courants et formation de baïnes, températures de l'air et de l'eau élevées", précise-t-elle dans un communiqué.

Éviter de se baigner en dehors des zones surveillées

Les baïnes sont des sortes de piscines naturelles qui se forment entre la plage et un banc de sable, générant de forts courants vers le large quand elles se vident au reflux. Une vague de bord (ou shore break) est une vague très puissante qui se brise tout près du rivage, et donc dans très peu d'eau, pouvant provoquer des traumatismes, voire des noyades.

Pour samedi, où l'on attend des températures autour de 30 degrés, la préfète conseille "d'éviter de se baigner en dehors des zones de baignade surveillées", tout en reconnaissant qu'elles ne sont pas encore toutes ouvertes avant la saison d'été. Durant le mois de mai, plusieurs noyades ont déjà eu lieu en Gironde.