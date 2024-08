Hôtellerie, commerce, restauration : quel bilan pour la saison estivale ? L'exemple de Cabourg

Sébastien tient un hôtel à la sortie de Cabourg, dans le Calvados. Cet été, les demandes de réservation ont augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Un succès qu'il explique par l'actualité de la région. "Il y a eu pas mal d'événements : la flamme olympique, les 80 ans du Débarquement... Il y a toujours quelque chose à voir", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Un mauvais temps qui a pesé sur les restaurateurs

Sur la rue principale de la ville, les touristes se bousculent dans la chocolaterie d'Éric Roland. Le mois de juillet a certes été difficile, mais l'affluence de vacanciers depuis trois semaines lui remonte le moral. "La situation reste satisfaisante", assure-t-il. "Le panier moyen reste modeste, entre 30 et 40 euros. Les gens sont prudents, mais ça fait plaisir de voir du monde défiler dans Cabourg où il y a toujours une animation très attractive."

Du côté des restaurateurs, le regain d'activité ne sauvera pas la saison. La mauvaise météo du début de l'été a plombé les finances de Ben. "Le temps est revenu au mois d'août, on commence à bien travailler. Mais quand on n'a pas le beau temps, les gens ne descendent pas et ne consomment pas. On va être à -25%, -30% par rapport à l'année dernière", regrette ce restaurateur.

Bilan mitigé donc pour cette station balnéaire. Ben, ainsi que les autres commerçants, espèrent un été indien pour combler les pertes.