«Hotel California», «Bohemian Rhapsody»... Quelles sont les musiques les plus écoutées en voiture ?

Alors que la circulation est difficile partout en France en raison du pont de l'Ascension, qu'écoutent les Français au volant ? Selon les résultats d'un sondage d'OpinionWay publié ce mercredi 28 mai, ce sont des titres des années 1970-1980 qui trustent les premières places, à l'image de l'incontournable "Hotel California" du groupe The Eagles.

En période de week-end prolongé, le temps passé en voiture peut se révéler long. Et quoi de mieux qu'écouter de la musique pour rendre le trajet plus rapide ? L'institut de sondage OpinionWay a d'ailleurs publié mercredi 28 mai, au premier jour des difficultés de circulation pour le pont de l'Ascension, un sondage énumérant les titres les plus écoutés au volant.

Des titres des années 1970-1980

L'enseignement de ce baromètre est la surreprésentation de chansons des années 1970-1980 dans le top 10. Avec d'abord, le mythique Hotel California du groupe des Eagles en première position, suivi du cultissime Bohemian Rhapsody de Queen, et du célèbre J'ai demandé à la lune d'Indochine pour compléter le podium.

Dans cette enquête, les 1.060 Français interrogés placent une chanson de Jean-Jacques Goldman, Je te donne, en quatrième position. Viennent ensuite One love de Bob Marley & The Wailers, Dancing Queen d'ABBA, et Reggae Night de Jimmy Cliff. Deux musiques bien plus anciennes, Les Quatre Saisons de Vivaldi et Le Boléro de Ravel, figurent en 8e et 9e position, dans un classement complété par le tube Billie Jean de Michael Jackson.

Les 20 chansons les plus écoutées en voiture, selon un sondage OpinionWay Hotel California des Eagles Bohemian Rhapsody de Queen J’ai demandé à la lune d'Indochine Je te donne de Jean-Jacques Goldman One Love de Bob Marley & The Wailers Dancing Queen d'ABBA Reggae Night de Jimmy Cliff Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi Le Boléro de Maurice Ravel Billie Jean de Michael Jackson La Bohème de Charles Aznavour I Will Survive de Gloria Gaynor Stayin Alive des Bee Gees Get Lucky de Daft Punk Happy de Pharrell Williams Sweet Dreams d'Eurythmics Robinson de Simon & Garfunkel Ma philosophie d'Amel Bent Born to Be Alive de Patrick Hernandez What a Wonderful World de Louis Armstrong

Un dimanche classé noir sur les routes dans le Nord-Ouest

Ces musiques seront jouées de très nombreuses fois encore en ce week-end prolongé, Bison Futé plaçant les journées de mercredi et jeudi en rouge pour "circulation très difficile" sur tout le territoire, et même noire dimanche dans le sens des retours dans une large partie nord-ouest du pays.