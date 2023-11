«On est monté à 1m60 d'eau» : dans le Pas-de-Calais, des habitants dévastés après les crues

La rue principale du village de Bourthes, dans le Pas-de-Calais, s'est transformée en une véritable rivière après les crues historiques de la Liane et de l'Aa. Seuls les tracteurs des agriculteurs peuvent y circuler dans l'eau boueuse. Patrice Dumont, le premier adjoint de la commune, est encore choqué ce mardi soir par la montée des eaux.

"Par endroits, on est monté à 1m50, 1m60. C'est une vague qui est arrivée. On est certes un bassin qui est en dévers, mais on a pris les eaux qui viennent de droite, de gauche. Et là, on a des personnes dévastées", déplore l'élu.

"C'est une catastrophe"

À l'image de chez Jean-Pierre et Patrick, deux frères qui comparent cette inondation à un "mini-tsunami". "La porte d'entrée, avec la poussée de l'eau, n'a pas résisté", répond un frère. L'autre ajoute : "C'est comme si vous aviez un petit fleuve qui coupe la maison en deux. Mais moi, je suis monté. Le plus dur, c'est quand vous êtes en haut, vous entendez tous les mêmes qui dégringolent. Je n'ai jamais vu ça."

Ce mardi soir, impossible de regagner les habitations sinistrées. Geneviève et son mari ont trouvé refuge chez des voisins et ce mardi après-midi, la retraitée n'a pu récupérer que quelques affaires dans une maison dévastée. "On peut même pas ouvrir les portes tellement l'eau a fait gonfler les lambris. Tout est parti face à la boue. C'est une catastrophe", s'alarme cette habitante. À tel point que le couple se demande maintenant s'il aura la force de regagner son habitation quand les eaux se seront retirées.