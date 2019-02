Hérault : un professeur tente de s'immoler dans un collège de Sète

Un enseignant a tenté lundi de s'immoler au collège Victor-Hugo de Sète, dans l'Hérault, a rapporté le rectorat de Montpellier, qui a précisé que les jours du professeur n'étaient pas en danger. "Un enseignant a tenté de mettre fin à ses jours hier (lundi, ndrl) soir au collège Victor-Hugo de Sète", a indiqué le rectorat, précisant qu'il s'agissait d'une "tentative d'immolation".

Cellule d'écoute et accompagnement. "Une cellule d'écoute a été activée" et sera maintenue autant que nécessaire, ajoute la même source, précisant que "toutes les mesures d'accompagnement ont été mises en place". La DAASEN (directrice académique des services de l'Éducation nationale) s'est rendue sur place mardi "pour évaluer les besoins complémentaires en accompagnement des élèves et des personnels".

Droit de retrait des professeurs. Les services académiques "expriment leur soutien à l'enseignant, à ses proches et à tous les membres de la communauté éducative". Les enseignants de ce collège, situé quai François-Maillol, à l'entrée de Sète, ont revendiqué mardi leur droit de retrait "jusqu'à nouvel ordre" après le geste désespéré de leur collègue âgé d'une quarantaine d'années, ont indiqué des sources syndicales en précisant que l'enseignant souffrait de brûlures au second degré.