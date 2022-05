Hépatite infantile d'origine inconnue : comment expliquer cette flambée des cas ?

614 cas probables d'hépatite d'origine inconnue ont été recensés selon le dernier bulletin de Santé Publique France. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, ces cas d'hépatite d'origine inexpliquée ont été recensés dans vingt pays. Dans le monde, seuls six pays recensent plus de cinq cas, mais le Royaume-Uni a signalé à lui seul 197 malades ces derniers mois. Aux États-Unis, cinq enfants sont décédés. En France, deux cas possibles ont été identifiés et quatre cas sont en cours d'investigation. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si ces chiffres représentent un excès de cas où s'il s'agit du nombre habituel de cas dans la plupart des pays. Quoi qu'il en soit, pour expliquer ces cas, plusieurs pistes sont avancées.

L'adénovirus retrouvé chez 70% des enfants

La première hypothèse avancée est une contamination à l'adénovirus. Ce virus associé habituellement à la gastro-entérite a été retrouvé chez 70% des enfants qui ont développé une hépatite aiguë. D'ailleurs, la majorité des malades touchés par l'hépatite ont eu des diarrhées, des vomissements ou encore des maux de ventre.

L'hépatite qui est donc une inflammation du foie a provoqué dans certains cas une insuffisance hépatique. Selon l'infectiologue et pédiatre Robert Cohen, cette augmentation des cas serait due à une baisse d'immunité des enfants. "Pendant des mois, on a appliqué des mesures d’hygiène qui ont été un port strict de masque, à une fermeture d’école, de crèche. Tout cela fait que les enfants ne se sont pas immunisés comme d’habitude avec les virus qui circulent chez l’enfant, donc un certain nombre de virus ont entraîné plus d’infection", explique-t-il sur Europe 1.

18% des enfants touchés par une hépatite aiguë étaient positifs au Covid

Le Covid aurait pu jouer un rôle. Selon l'OMS, 18% des enfants touchés par une hépatite aiguë étaient positifs au Covid. Mais tout cela reste des hypothèses. Le pédiatre rappelle que chaque année 20 à 40% des hépatites détectées chez les enfants restent sans cause connue.