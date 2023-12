Hélène Zelany et vous - «Ne soyez pas violent avec votre corps» : quel régime alimentaire adopter après les fêtes ?

Dans cet entre-deux des fêtes de fin d'année, entre Noël et le Nouvel An, faut-il réduire drastiquement ses repas ou continuer sur sa lancée ? Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste, partage ses conseils dans l'émission Hélène Zelany et vous. Et pour lui, il ne faut pas s'imposer de "régime restrictif". "Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, le corps humain déteste ça (...) Le corps a besoin de nutriments et il ne faut pas être restrictif dans vos apports alimentaires. Donc, ne soyez pas violent avec votre corps", explique-t-il au micro d'Hélène Zelany.