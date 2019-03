Helena, 19 ans, a recours à la chirurgie esthétique depuis sa majorité : "je ne ressemble pas aux filles de télé-réalité"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Le corps d'Helena, 19 ans, a changé il y a une semaine : elle a décidé de procéder en même temps à une liposuccion et à une augmentation mammaire. Depuis qu'elle a 18 ans, la jeune femme se fait également faire des injections dans les lèvres, pour corriger ses complexes. Des choix qu'elle juge "réfléchis" et qu'elle a expliqués jeudi au micro Europe 1 d'Olivier Delacroix.

"J'ai commencé par des injections aux lèvres, et après j'ai fini par faire une liposuccion et une augmentation mammaire. Pour les lèvres et les seins, c'était un complexe. Pour la liposuccion, j'ai pris du poids très rapidement. Je n'ai pas pu perdre ce que je voulais, donc c'était vraiment pour perdre ce que j'avais en trop.

Elle se trouve "plus jolie" depuis les opérations

Pour les lèvres, j'en suis à la quatrième injection. Ça reste naturel, il ne faut pas abuser de ça. Les prix changent en fonction des praticiens, ça va entre 300 et 700 euros. La qualité ne va pas forcément avec le prix. J'ai payé les deux prix et je n'ai pas vu une grande différence. Moi, je ne suis pas douillette et je n'ai pas eu mal. Je me trouve largement plus jolie depuis.

J'ai eu ces complexes et maintenant, je suis beaucoup moins complexée. Après, ce n'est pas une opération qu'il faut pas prendre à la légère. Moi, ça fait très longtemps que je réfléchis. Même si je suis jeune, je réfléchis à l'augmentation mammaire depuis l'âge de 16 ans.

C'est une opération lourde, j'ai eu des petites complications. Pour la liposuccion, on vous enlève beaucoup de sang. J'ai eu une baisse d'hémoglobine en même temps. Ça peut être dangereux, il faut faire beaucoup d'examens. Je suis partie voir des nutritionnistes, mais je n'ai pas trouvé la motivation avec eux.

J'ai fait ma liposuccion il y a une semaine, je suis en plein régime. J'ai beaucoup souffert à la suite de ma baisse d'hémoglobine et de tension. On m'a perfusée. Je suis motivée à perdre mon poids, quitte à faire un régime et à manger beaucoup plus sainement. Aujourd'hui, je suis plus prête qu'avant l'opération.

"Mes parents n'ont pas trop eu le choix"

Je n'ai pas trop laissé le choix à mes parents. Ils m'ont donné leur avis, je me suis un peu confessée à eux. Je leur ai plus parlé de mon choix qu'à mes copines. Mon père l'a un peu mal pris et m'a reproché de vouloir ressembler aux filles de la télé-réalité. Ma mère a été un peu plus compréhensive. Ils ont été ouverts mais ils n'ont pas trop eu le choix.

Il y a quelques années, si j'avais eu mon âge aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est plus commun maintenant. Moi, je reste quand même assez naturelle, je ne ressemble pas aux filles de télé-réalité. Avec la chirurgie esthétique, on a la facilité de se sentir mieux."