Hausse des prix : le RN et la Nupes manifestent côte à côte pour soutenir les artisans

Une mobilisation pour pas grand chose. Les artisans, qui ont manifesté lundi devant Bercy pour réclamer de nouvelles aides face à la flambée des prix, n'ont pas été reçus par le ministre de l'Économie. Mais pour la première fois dans les cortèges, des députés du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise étaient dans les rangs. Faut-il parler de récupération politique ?

"S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, tant mieux"

Pourtant absents des manifestations organisées par la Nupes, les députés du RN étaient nombreux à Paris pour soutenir les boulangers. Une douzaine au total, emmenés par Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, indifférent à l'idée de marchés aux côtés d'Insoumis. "Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question de savoir ce que font les LFI, mais je me dis que plus on est nombreux, mieux c'est. On ne le fait pas par rapport aux autres. On le fait parce qu'on considère avec conviction qu'il faut défendre nos artisans", lance-t-il.

Dans le cortège les écharpes tricolores interpellent les boulangers comme Julien. L'artisan venu de l'Oise ne souhaite pas que ses déboires donnent lieu à de la récupération. "Ils font de la politique. La plupart du temps, ils sont toujours plus ou moins en train de récupérer quelque chose les uns des autres. Personnellement, je ne prends pas parti. S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, tant mieux."

Un fait rare

Dans les rangs insoumis, on s'étonne de la présence de députés RN. "C'est surtout très rare de voir des élus RN dans une manifestation", s'étonne François Ruffin avant de poursuivre. "Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour voir les boulangers, pour faire sauter le verrou de Bruxelles et de l'Élysée et je pense que quand on dit ça, on est de gauche." Les députés RN et Nupes côte à côte, une première qui pourrait se répéter pour faire plier le gouvernement.