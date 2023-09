Hausse des APL, soins dentaires moins remboursés, plafond du LEP... Ce qui change au 1er octobre

Chaque début de mois apporte son lot de nouveautés dans la vie quotidienne des Français. Aides sociales augmentées, plafond du livret d'épargne populaire relevé, changement dans la recette du pain... Voilà tout ce qui change ce dimanche 1er octobre.

Les soins dentaires moins remboursés par la Sécurité sociale

L'Assurance maladie ne prendra en charge plus que 65% des frais dentaires, contre 70% jusqu'à présent. Le reste à charge passera donc à 35% pour l'ensemble des soins (détartrage, traitement d'une carie, dévitalisation d'une dent, chirurgie dentaire...). Cette hausse sera prise en charge par les complémentaires santé.

Hausse des APL

Les aides personnalisées au logement (APL) vont être revalorisées à hauteur de 3,5% pour les Français résidant en métropole. Une hausse prévue depuis août 2022, mise en place pour protéger le pouvoir d'achat des ménages français.

L'allocation aux adultes handicapés calculée individuellement

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) sera désormais calculée sans tenir compte des revenus du conjoint. "Seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation", détaille le Ministère des Solidarités. 120.000 personnes handicapées en couple devraient voir leur AAH augmenter de 350 euros par mois en moyenne.

Date limite de la taxe foncière

Les propriétaires ont jusqu'au 16 ou jusqu'au 21 octobre, en fonction du moyen de paiement utilisé, pour payer leur taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les petites retraites revalorisées

1,8 million de retraités sont concernés par une hausse d'un maximum de 100 euros, dès le 9 octobre prochain. Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé au moins 120 trimestres et être parti récemment à la retraite, avant le 1er septembre 2023.

Se faire livrer un livre coûtera désormais 3 euros

À partir du 7 octobre, des frais de 3 euros seront ajoutés pour se faire livrer un livre à domicile, pour toute commande inférieure à 35 euros. L'objectif de cette mesure est d'encourager les Français à aller en librairie, plutôt que de commander sur des plateformes comme Amazon.

La baguette de pain moins salée

À partir de ce 1er octobre, la quantité de sel dans le pain passera de 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain, à 1,4 gramme pour les baguettes et 1,3 gramme pour les pains spéciaux. Une mesure qui a pour objectif de lutter contre la consommation excessive de sel, qui peut être à l'origine de maladies cardio-vasculaires.

Le plafond du livret d'épargne populaire (LEP) relevé

Le plafond du livret d'épargne populaire, réservé aux personnes aux revenus modestes et rémunéré à hauteur de 6%, va passer de 7.700 à 10.000 euros.

Enfin, n'oubliez pas non plus le passage à l'heure d'hiver à la fin du mois. Il aura lieu dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre et il faudra reculer sa montre d'une heure : à 3 heures du matin, il sera 2 heures.