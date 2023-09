Budget de la sécu : comme les médicaments, le sport prescrit sur ordonnance ?

Prescrire du sport sur ordonnance, comme on prescrit un médicament ? C'est ce que demande, dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de médecins et de députés. C'est l'association Cami Sport & Cancer qui, à l'occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale mercredi, insiste sur la nécessité d'acter un remboursement de l'activité physique adaptée pour tous les malades chroniques (diabète, hypertension, cancer etc...) et thérapeutiques dans le cadre du prochain projet de loi.

Sur ce point, il y a consensus, le sport est aussi efficace qu'un médicament sur plusieurs pathologies.

Le sport présente des bienfaits en prévention comme en traitement

Une activité physique réduit de 58% le risque de faire un diabète de type 2 et permet de diminuer jusqu'à 50% l'apparition d'hypertension artérielle. Les bienfaits du sport sont prouvés en prévention, mais aussi en traitement, rappelle Le Dr Thierry Bouillet, oncologue et président de l'association Cami Sport & Cancer. "Un cancer du sein, un cancer du côlon, un cancer de la prostate, voit sa probabilité de rechute de la maladie baisser de 40%", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

Et le rapport bénéfices/coût pour la sécurité sociale serait colossal. "Le coût mensuel d'un traitement de certains cancers du sein est de 10.000 euros. Une heure d'activité physique et sportive adaptée à la pratique de l'activité physique en cancérologie, c'est 15 euros maximum par cours. Donc, si vous faites deux cours par semaine, vous êtes sur un coût mensuel qui n'a rien à voir avec celui de votre traitement", souligne Thierry Bouillet.

L'assurance maladie a ouvert la possibilité d'un remboursement du sport aux patients atteints d'un cancer ou de diabète. Un premier pas vers une prise en charge pour tous les malades chroniques, espère le Dr Thierry Bouillet.