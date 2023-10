Halloween : «15% des ventes annuelles de bonbons», assure le directeur général de Carambar & Co

Halloween, une fête toujours aussi populaire ? En ce 31 octobre au soir, à la veille de la Toussaint, les enfants comme les adultes paradent dans les rues avec des déguisements toujours plus horrifiants. Durant cette soirée, les plus jeunes partent à la chasse aux confiseries. Et cette année, le bonbon, un incontournable d'Halloween, reste un produit particulièrement apprécié des Français, et ce malgré l'inflation. Selon l'UFC-Que Choisir, le prix des bonbons a augmenté de 21% et pourtant, le marché des confiseries est en pleine forme avec des ventes en hausse de 2,3% sur un an.

Pour l'occasion, le directeur général de Carambar & Co, Raphaël Kunde, est l'invité de La France bouge. Au micro d'Elisabeth Assayag, il nous parle de son entreprise créée en 2017 et qui rassemble une multitude marques (Carambar, Poulain, Lutti...), devenue le référent français des bonbons et des chocolats, et nous raconte ce que représente la période d'Halloween pour sa société.

Halloween, 15% des volumes annuels de bonbons vendus en quelques jours

Le directeur précise que pour cette fête, toutes les équipes de l'entreprise ont été mobilisées ces derniers mois et particulièrement ces deux dernières semaines. "En magasin, ça s'est joué. Il fallait implanter les produits avant Halloween. C'est une grosse période de consommation de bonbons. C'est 15% des volumes annuels de bonbons qui sont vendus en quatre-cinq jours à peu près", estime-t-il au micro d'Europe 1.

Il précise que depuis la fin des années 1990, là où cette fête a débarqué des Etats-Unis, cela a presque doublé. "C'est à peu près six Français sur 10 qui achètent des bonbons Halloween", assure Raphaël Kunde.

Pour le directeur de Carambar & Co, le marché se porte bien. "Ce sont des marchés qui sont plutôt en croissance depuis 20 ans et particulièrement cette année où effectivement, dans un contexte un peu plus morose sur la consommation alimentaire, les petits achats plaisirs, pas trop chers, fonctionnent bien", se réjouit-il avant d'indiquer que le marché en question est à +2% et que l'entreprise, elle, est à +4%. Selon les données du syndicat des confiseurs de France, il s'est vendu en France près de 140.000 tonnes de bonbons, soit un peu plus de deux kilos par habitant.

Pourtant, la société est, depuis des années, dans le "bien manger". Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le bio. Alors comment expliquer cette hausse de la consommation de bonbons ? "Fondamentalement, c'est une consommation qui est occasionnelle. C'est une consommation de fête, d'anniversaire, de kermesses, de sorties scolaires... Elle est très mixe et comprend les adultes, les enfants, les adolescents et même les seniors", souligne Raphaël Kunde au micro d'Europe 1. Des produits qui parlent donc à tous les âges.