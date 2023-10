Confiseries : malgré la hausse des prix, le business des bonbons est en plein essor

Le marché des confiseries est en pleine forme avec des ventes en hausse de 2,3% sur un an. Le secteur n’avait pas connu une telle dynamique depuis plusieurs années selon Pascal Zundel, président du syndicat des confiseurs français. "On est en moyenne sur les bonbons et les sucettes à 6% au-dessus du niveau où l'on était en 2019 en volume. Les Français consomment en moyenne trois kilos de confiseries par an et par personne. C'est un marché qui a retrouvé une dynamique de progression dans la durée", analyse le professionnel.

Un produit réconfortant

Pour les acteurs du secteur, l’engouement autour des confiseries s’explique en partie par sa dimension réconfortante. Une dimension d’autant plus importante en période crise estime Stéphane Boublil, créateur de la marque le bonbon français. "Il y a un côté émotionnel dans la confiserie. Elle apporte des souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qu'on remarque souvent avec un bonbon comme la violette. Les jeunes ont beaucoup de plaisir à le découvrir mais en même temps quand ils en mangent, ils vont se dire 'Ah ça me rappelle ma grand-mère'", constate-t-il.

Cette "madeleine de Proust" est d’ailleurs appréciée par les petits comme les grands. Plus d’un Français sur deux a prévu d’acheter des confiseries à l’occasion d’Halloween.