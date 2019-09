Guilaine a acheté ses vacances sur Thomas Cook : "C'était pour les 50 ans de mon mari, nos 25 ans de mariage et mon départ en retraite..."

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Il n'y aura pas eu de miracle pour Thomas Cook. Le plus vieux tour opérateur du monde a annoncé sa faillite dans la nuit de dimanche à lundi. Quelque 22.000 salariés vont perdre le emploi à travers le monde et 600.000 touristes se retrouvent bloqués à l’étranger.

"Malheureusement, je pense que mon voyage va être annulé"

Parmi eux, 10.000 Français seraient concernés. C'est le cas de Guilaine, qui a appelé Europe 1 lundi matin pour témoigner. Elle devait partir dans quelques semaines en Nouvelle-Zélande. "J'ai dépensé 4.034 euros... Tout est prêt, à part les valises. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'habite dans le Loiret, l'agence de Gien est une petite agence et je pense trouver porte close ce matin. Malheureusement, je pense que mon voyage va être annulé. On a pris les billets il y a un an. C'était pour les 50 ans de mon mari, nos 25 ans de mariage et mon départ en retraite..."