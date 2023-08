Guide du Routard : une édition spéciale pour redécouvrir la Seine-et-Marne

Un département français qui possède son propre Guide du routard, ce n'est pas si fréquent. La Seine-et-Marne vient d'avoir cet honneur. En effet, seulement cinq guides ont déjà été édités sur des départements français. Et hormis Paris, c'est une première en Île-de-France. 144 pages sur la Seine-et-Marne, avec des itinéraires de visite et des bons plans.

Rendre le 77 plus attractif

"Je pensais connaître mon département. Finalement, je ne le connaissais pas du tout. Et je vais vous dire quelque chose, je suis de Meaux et j'ai encore découvert des choses, notamment en matière de restauration. Il y a un endroit que j'ai découvert, c'est l'ancienne chocolaterie Meunier qui avait été le siège de Nestlé pendant plusieurs années. C'est magnifique à voir en terme architectural et unique en Europe", a déclaré Jean-Christophe Parigi, président du département, redécouvre son territoire.

Pour lui, l'apparition dans le Routard est une aubaine qui pourrait rendre le 77 encore plus attractif. "Ça peut faire la différence et ça peut équilibrer aussi le territoire. On ne va pas venir simplement pour Fontainebleau, on ne va pas venir simplement Vaux-le-Vicomte. On ne va pas venir simplement pour le musée de la Grande Guerre à Meaux. On va venir pour autre chose. Mon souhait, c'est qu'on dise que Disney n'est pas à Paris, mais en Seine-et-Marne. Je veux qu'on dise qu'on est un département attractif", a ajouté le président du département Seine-et-Marne.

"Et le foncier qu'on a, on est le plus grand département d'Île-de-France, nous permettrait aussi, en termes de développement économique, de corriger parfois des inégalités qu'on a avec d'autres départements. Donc c'est aussi un bon moyen d'y arriver", confie-t-il. Les 12.000 premiers exemplaires sont déjà écoulés en à peine un mois et une réédition a été annoncée pour les prochaines semaines.